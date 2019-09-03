03.09.2019
09:27
129

Происшествия

Жителей Якутска просят помочь в поисках сбившего ребенка водителя

31 августа в 19 часов 55 минут в ДЧ ГИБДД поступило сообщение от 34-летней женщины о том, что неустановленный водитель, управляя не установленным транспортным средством, на перекрестке улиц Космонавтов – Окружная дорога, на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд, на ее несовершеннолетнюю дочь 15-лет, и в нарушение ПДД, оставил место ДТП, участником которого он является.

Любая информация от лиц, располагающих сведениями о данном наезде на пешехода, просим позвонить по телефонам: 127 – дежурная часть ГИБДД либо по номеру 89142867366.

Фото: Из открытых источников.
Источник: ГАИ г. Якутска.
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