Жителей Якутска приглашают на обследование здоровья

Ко Всемирному дню здоровья, отмечаемому сегодня, в населённых пунктах республики проводятся Ярмарки здоровья. В этом году мероприятия посвящены 100-летию образования ЯАССР и Году матери, объявленному главой Якутии Айсеном Николаевым.

Республиканский Центр общественного здоровья и медицинской профилактики совместно с Якутской офтальмологической больницей, Якутским КВД, Якутским онкологическим диспансером, Центром СПИД и Медицинским центром г. Якутска проводит медицинский осмотр населения. Мероприятие проводится по адресу ул. Бестужева-Марлинского, д. 1. Жители и гости столицы могут пройти обследование функционального состояния сердца, функции внешнего дыхания, экспресс анализ общего холестерина и сахара в крови, сдать анализы на гепатит С и ВИЧ инфекцию, онкомаркеры, измерить артериальное давление, оценить насыщенность артериальной крови кислородом. Здесь же можно пройти консультации специалистов: терапевта, дерматолога, онколога, офтальмолога, оториноларинголога.

В здании Государственного цирка Республики Саха (Якутия) врачи городской Поликлиники № 1 проводят акцию «Здравосмотр» под девизом «Наша планета, наше здоровье» для прикреплённого населения. Приём ведут врач-окулист, эндокринолог, кардиолог, терапевт. Тут же можно пройти электрокардиограмму сердца, УЗИ органов брюшной полости, сдать анализы крови на сахар и холестерин. Кроме того, можно получить прививку от новой коронавирусной инфекции и ревакцинироваться.

В Центре культуры и современного искусства им. Ю.А. Гагарина в рамках Всемирного дня здоровья принимают врачи Якутской городской больницы №2, в торговом комплексе «Прометей» – Якутской городской больницы №3.