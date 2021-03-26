Жителей Якутска предупреждают о временных отключениях телерадиовещания
РТРС информирует о временных отключениях телерадиовещания в городе Якутск.
С 30 марта по 2 апреля в связи с проведением профилактических работ, в период с 10.00 до 17.00 по местному времени, в городе Якутске будет временно прекращена эфирная трансляция следующих телерадиопрограмм:
- Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
- Пакет цифровых каналов РТРС-2 (первый мультиплекс);
- Радио России;
- Радио Маяк.
На время отключения радиопередатчики будут «молчать». На экране телевизора появится надпись – «нет сигнала» или «слабый сигнал». Не следует менять настройки телевизора и/или радиоприемника. После завершения ремонтных работ программы будут доступны в обычном режиме.
Столь продолжительное время работ обусловлено проведением монтажных работ на антенно-мачтовом сооружении.
Филиал РТРС приносит свои извинения за временные неудобства. По завершения работ программы будут доступны в обычном режиме.
Справка:
Эфирная трансляция теле- и радиопрограмм осуществляется РТРС непрерывно и в круглосуточном режиме. Проведение работ по обслуживанию инфраструктуры связи – необходимая техническая процедура, благодаря которой обеспечивается стабильное вещание телерадиопрограмм.
Ознакомиться с графиком перерывов в ТВ-трансляции можно на сайте ртрс.рф в разделе «Временные отключения телерадиоканалов» и в мобильном приложении РТРС «Телегид» в разделе «Вещание».
+7 (999) 174-67-82