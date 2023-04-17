Жителей Якутии в апреле ждет дополнительный выходной в честь Дня республики

Но отдыхать 27 апреля будут не все.

В следующий четверг, 27 апреля, отмечается День республики, который по региональному закону объявлен праздничным днем. Как сообщили ЯСИА в пресс-службе Министерства труда и социального развития Якутии, отдыхать в этот день будут не все.

27 апреля является нерабочим днем для сотрудников органов власти и учреждений, финансируемых за счет госбюджета республики. В соответствии с Трудовым кодексом РФ продолжительность рабочего дня перед праздничным выходным днем уменьшается на один час.

Организации, расположенные на территории региона и финансируемые из федерального или местных бюджетов, а также предприятия иных форм собственности решают вопрос о нерабочем дне самостоятельно.