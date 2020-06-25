Жителей Якутии призывают оформить выплаты при рождении детей

Министерство труда и социального развития Якутии призывает родителей активнее оформлять заявки на выплаты в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей».

«Семьям с детьми в нашей республике положены выплаты по национальному проекту «Демография», который рассчитан до 2024 года. Соцподдержка назначается в заявительном порядке. Необходимо не упустить время и успеть оформить все полагающиеся выплаты на сайте www.e-yakutia.ru», — подчеркнула министр Елена ВОЛКОВА.

Напомним, что при рождении первого ребенка полагается единовременная помощь — 35 320 рублей и ежемесячная денежная выплата в размере 17 660 рублей. При рождении второго ребенка появляется право на региональный материнский капитал. При рождении третьего и последующего ребенка выплачивается ежемесячная денежная выплата в размере 17 660 рублей.

По словам министра, единовременная выплата при рождении 1 ребенка назначена 1170 семьям, а 1158 уже получили деньги.

По интересующим вопросам обращайтесь по телефонам Управлений социальной защиты населения и труда по месту жительства.