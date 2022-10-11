Жителей Якутии призывают быть вместе

Республиканский штаб по оказанию помощи мобилизованным сегодня работает по четырем основным направлениям.

Об этом сегодня на брифинге сообщил руководитель штаба #МЫВМЕСТЕ Айыллаан ВИНОКУРОВ.

«Добровольцы помогают семьям мобилизованных, оказывают ежедневную помощь в быту – приобретают продукты, выполняют иные хозяйственные поручения. В помощь призванным по частичной мобилизации волонтёры движения «Якутия с тобой» продолжают сбор посылок в Якутске по улице Орджоникидзе, дом 10. Вещи для наших военнослужащих продолжают поступать от граждан, организаций и предприятий республики», — рассказал Айыллаан Винокуров.

Руководитель штаба отметил важную роль психологической поддержки членов семей военнослужащих.

«У нас работает «горячая линия» психологической помощи. Центр социально-психологической поддержки семьи и молодежи оказывает помощь всем обратившимся в круглосуточном режиме», — сообщил он. «Совместно с Координационным центром Якутии и Общественной палатой республики штаб оказывает также бесплатную юридическую помощь», — добавил Винокуров.

Руководитель штаба #МЫВМЕСТЕ призвал всех жителей, предприятия и организации региона присоединиться к работе штаба.

«Призываем быть вместе в поддержке мобилизованных якутян и их родных и близких», — обратился к якутянам Айыллаан Винокуров.

Оказать помощь мобилизованным можно ежедневно без выходных с 10:00 до 18:00 по адресу: Якутск, ул. Орджоникидзе, 10, вход с левого торца (со стороны министерства сельского хозяйства).