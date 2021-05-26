Жителей Якутии приглашают пройти бесплатное обучение по программе господдержки

Программа поддержки малоимущих граждан через заключение социальных контрактов с государством (Соцконтракты) действует в Якутии с 2010 года. Как она работает и какую помощь могут получить якутяне, рассказали в Центре опережающей профессиональной подготовки.

С 1 января 2021 года пересмотрен механизм оказания социальной помощи — предусмотрено федеральное софинансирование, в том числе на прохождение гражданином профессионального обучения и дополнительного профессионального образования. В 2021 году по направлению «Обучение» оператором программы выступает Центр опережающей профессиональной подготовки Якутии. ⠀

Государственная социальная помощь на основании социального контракта предоставляется малоимущим семьям и малоимущему одиноко проживающему гражданину.

Малоимущая семья — семья, которая по независящим от нее причинам имеет среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в соответствующей зоне Республики Саха (Якутия).

Малоимущий одиноко проживающий гражданин — одиноко проживающий гражданин, который, по независящим от него причинам, имеет среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в соответствующей зоне Республики Саха (Якутия).

Согласно Постановлению Правительства региона, величина прожиточного минимума в целом по республике на 2021 год составляет 18 368 рублей, для первой зоны – 21 438 рублей, для второй зоны – 18 008 рублей.

В первую зону входят Абыйский, Аллаиховский, Анабарский, Булунский, Верхнеколымский, Верхоянский, Жиганский, Момский, Нижнеколымский, Оймяконский, Оленекский, Среднеколымский, Усть-Янский, Эвено-Бытантайский районы, поселок Айхал и город Удачный Мирнинского района. Ко второй зоне относятся Алданский, Амгинский, Верхневилюйский, Вилюйский, Горный, Кобяйский, Ленский, Мегино-Кангаласский, Мирнинский, Намский, Нерюнгринский, Нюрбинский, Олекминский, Сунтарский, Таттинский, Томпонский, Усть-Алданский, Усть-Майский, Хангаласский, Чурапчинский районы и городские округа Жатай и Якутск.

Основная цель соцконтракта – помочь малоимущим жителям региона преодолеть трудную жизненную ситуацию и получить постоянный самостоятельный источник дохода.

Социальный контракт – это соглашение, которое заключено между гражданином и Управлением социальной защиты населения при Министерстве труда и социального развития Республики Саха (Якутия). На основании него якутяне могут получить помощь по нескольким направлениям: ⠀

поиск работы;

осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности;

развитие и ведение личного подсобного хозяйства;

осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление гражданином трудной жизненной ситуации.

Условия предоставления: ⠀

Проживание на территории Республики Саха (Якутия)

Отсутствие ИП и ЮЛ ⠀

Доход ниже прожиточного минимума⠀

Достоверность сведений ⠀

Механизм отбора для участия в программе:

Шаг 1. Для подачи заявки на получение государственной поддержки на основании социального контракта гражданам необходимо обратиться в Администрацию (управу округа) по месту жительства

Шаг 2. Комиссия решает и направляет документы гражданина в Управление социальной защиты

Шаг 3. Управление социальной защиты заключает с гражданином социальный контракт

Шаг 4. После заключения контракта гражданина направляют на обучение, если обучение предусмотрено

Шаг 5. Далее гражданин заключает договор с учебным заведением

Шаг 6. Предоставляет в Управление договор

Напомним, на одного гражданина предусмотрено только одно направление обучения (курса).

С перечнем образовательных программ можно ознакомиться на сайте copp14.ru в разделе «Соцконтракты». На сегодня профессиональными образовательными организациями республики представлены более 450 образовательных программ: сити-фермерство, графический дизайн, веб-дизайн и разработка, горнорабочий, слесарь, сварщик, бухгалтер, портной, повар и другие. ⠀

Консультацию по оказанию государственной социальной помощи на основании социального контракта по линии обучение можно получить по к.т.: 8-800-222-41-40 (доб.1), 8(924)460-22-60.

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