Якутян приглашают на Международный Форум молодых лидеров стран Арктического совета

Предприниматели, креаторы, волонтеры, активисты, этно- и тревел-блогеры из разных регионов и стран обсудят вопросы экологии, урбанистики, развития волонтерства и др. и разработают прорывные проекты на Форуме молодых лидеров стран Арктического совета «ICE: Inspiration. Communication. Efforts», который пройдет 6–9 декабря на Ямале, в городе Салехарде. Регистрация на Форум продлена до 31 октября 2021 года.

Форум станет площадкой для обмена опытом и запуска совместных международных проектов, в том числе для развития Арктики. Участников ждут креативные лаборатории, экспертная оценка идей, лекции и мастер-классы от известных российских и иностранных спикеров и блогеров. Планируется, что на Форуме выступят американский ученый и профессор, специализирующийся на лидерстве, Сэм Поттоличино; экстремальный путешественник Сергей Сайман; волонтер, спикер TEDx Константин Седов; урбанист из Финляндии Джакко Блумберг и многие другие.

Организаторы оплачивают расходы участников, связанные с проживанием и пребыванием на Форуме.

«Мы зарегистрировали уже несколько сотен заявок из 36 стран и 44 регионов России, но продолжаем получать обращения с просьбой продлить регистрацию. Поэтому решили продлить заявочную кампанию до конца месяца, — рассказал руководитель Форума молодых лидеров стран Арктического совета Кирилл Кондратов. — Чтобы познакомить участников форума с единственным городом на Полярном круге, Ямалом и его культурой, мы подготовили насыщенную программу: церемонию пересечения Полярного круга, экскурсию по столице региона, дегустацию блюд северной кухни, знакомство с бытом коренных народов. Посещение Салехарда может стать для гостей главным событием этой зимы».

Заявки принимают на сайте forumice.ru до 31 октября включительно. Для этого необходимо прислать свою идею проекта, который можно развивать на территории циркумполярных стран. Авторов самых интересных концепций пригласят на собеседование. По итогам Форума наиболее сильные и перспективные проекты получат поддержку в реализации.

Участниками могут стать молодые лидеры (18–35 лет), которые работают в таких направлениях, как развитие креативных индустрий, предпринимательство, урбанистика и брендирование северных территорий, социальные проекты, волонтёрство, медиа, информационное продвижение Арктики.

Цель Форума ICE (ICE — Inspiration. Communication. Efforts. Вдохновение. Общение. Совместные усилия) — наладить сотрудничество между молодёжью России, Дании, Швеции, Финляндии, Исландии, Канады, Норвегии, США. Для этого на форуме будут работать несколько лабораторий: «Бизнес-Акселерация», «Добровольчество», «Развитие креативных индустрий», «Развитие молодёжных медиа».

Организаторы

Форум молодых лидеров стран Арктического совета «ICE: Inspiration. Communication. Efforts» включён в План основных мероприятий в рамках председательства России в Арктическом совете на 2021–2023 годы. В числе организаторов Форума — Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь), Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа, окружной департамент молодёжной политики и туризма, департамент внешних связей автономного округа, Проектный офис международного молодёжного сотрудничества по направлению «Россия — Арктический совет».