Жителей Якутии приглашают написать Экодиктант

Организаторы Всероссийского Экодиктанта объявили о старте экопросветительского портала проекта – Экодиктант.рус. Именно на нём 15 и 16 ноября россияне смогут проверить свои экологические знания, а пока – подготовиться к Экодиктанту с помощью видеоуроков, посвященных охране природы России.

Участниками Всероссийского Экодиктанта может стать любой желающий в возрасте от 12 лет на безвозмездной и добровольной основе. Ожидается, что более 2 миллионов человек – школьников, студентов, экологов, представителей органов власти и сотрудников корпораций – проверят свою экологическую грамотность в Экодиктанте. Все получат сертификаты участников, а победители и призёры – дипломы и памятные призы.

«Все 85 субъектов России поддерживают проведение Экодиктанта. Там, где это позволяет эпидобстановка, организуются оффлайн-площадки, информация о которых также будет размещена на портале Экодиктант.рус», ­– прокомментировал председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, сопредседатель Федерального оргкомитета Экодиктанта Алексей МАЙОРОВ.

Сенатор добавил, что организаторы подумали и о наших соотечественниках, проживающих за рубежом: для них будет возможен вход на портал через домен ecodiktant.info.

Доступ к заданиям будет открыт 15 ноября после полуночи и продлится до 23.00 следующего дня. Сам Экодиктант займет не более часа – 15 минут на инструктаж и 45 минут на прохождение заданий. Участники смогут выбрать один из четырех вариантов заданий в зависимости от возраста и своих знаний об охране окружающей среды. Вопросы будут соответствовать экологической тематике и касаться особо охраняемых природных территорий, правил обращения с отходами, охраны природных ресурсов и биоразнообразия, правил пожарной безопасности в лесах и у водоемов, целей в области устойчивого развития.

Сопредседатель Федерального оргкомитета Экодиктанта, председатель правления АНО «Равноправие» и эколог Наталья СОКОЛОВА напомнила, что подготовиться к Экодиктанту можно на портале с помощью обучающих видеоматериалов. «В формировании коллекции экоуроков для подготовки к диктанту участвовала вся страна! Часть материалов представили участники творческого конкурса лучших экологических видеоуроков, часть – Всемирный фонд дикой природы, эколого-просветительский центр «Заповедники», Минприроды России, проект «Вода России», зеленое движение России «ЭКА» и другие», – рассказала Соколова.

Она отметила, что портал продолжит свою работу и после мероприятия, а коллекция экологических познавательных материалов будет пополняться. «Мы хотим сделать Экодиктант.рус точкой притяжения всех неравнодушных в защите окружающей среды. Так, у каждого россиянина под рукой будет ресурс, на котором он сможет получить новые знания и приблизить свой образ жизни к более экологичному».

Всероссийский экологический диктант – проект, организаторами которого выступают Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, АНО «Равноправие», Федеральный детский эколого-биологический центр и Общероссийское общественное движение «Ангел-ДетствоХранитель».

Экодиктант реализуется при поддержке 12 федеральных министерств и ведомств. Инициатива по его проведению нашла отклик среди известных деятелей науки и культуры – Олега ГАЗМАНОВА, Никаса САФРОНОВА, Лео БОКЕРИИ, Оксаны ФЕДОРОВОЙ, Елены ДЕНИСОВОЙ-РАДЗИНСКОЙ и Владимира МАТОРИНА.