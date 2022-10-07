Жителей Якутии приглашают на бесплатные курсы

Обучение на бесплатной основе пройдут всего 20 граждан различного возраста, имеющие основное общее или среднее общее образование, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья.

На обучение претендуют:

— безработные и ищущие работу;

— работники крупных предприятий, малого и среднего бизнеса;

— студенты среднего профессионального образования и высшего образования;

— обучающиеся общеобразовательных организаций. Квота на регион составляет пять мест по каждой из профессий.

На данный момент запись слушателей ведется по следующим образовательным программам:

— «Контролёр-кассир»,144ч. (https://copp14.ru/education/programs/2232)

— «Горнорабочий подземный», 144 ч. (https://copp14.ru/education/programs/2234)

— «Исполнитель художественно-оформительских работ» (программа адаптирована для лиц с ОВЗ), 144 ч.⠀(https://copp14.ru/education/programs/2236)

Результатами реализации обучения должны стать качественные показатели, такие как совершенствование и развитие профессионального мастерства координаторов проекта и мастеров производственного обучения, формирование единого подхода проектирования образовательных программ, внедрение эффективных инструментов выстраивания партнерских отношений, также тиражирование опыта внедрения программ профессионального обучения.

Напомним, в 2022 году Республика Саха (Якутия) вошла в числе 15 регионов для внедрения программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям в рамках проекта «Молодые профессионалы». В этом году мероприятия проводятся в 15 субъектах России, в том числе в нашей республике. Центр опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП) является региональным оператором данного проекта.

Для того, чтобы записаться на курсы, необходимо оставить заявку на обучение на сайте ЦОПП: https://copp14.ru/education/programs или оставить заявку по номеру: 8(924)172-02-52, Дирекция образовательных проектов ЦОПП РС(Я). Со всеми, кто подали заявку, свяжутся кураторы проекта.