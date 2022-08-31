Оператор БПЛА, графический дизайнер, горнорабочий и другие: жителей Якутии приглашают на бесплатное обучение

В 2022 году Республика Саха (Якутия) вошла в числе 15 регионов для внедрения программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям в рамках проекта «Молодые профессионалы».

В этом году мероприятия проводятся в 15 субъектах России, в том числе в нашей республике. Центр опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП) является региональным оператором данного проекта.

Проект состоит из трех этапов: в первом этапе проведен анализ рынка труда, актуализирован перечень востребованных и перспективных профессий в регионе, по итогам которого отобраны пять программ обучения по запросу работодателей:

— «Контролёр-кассир»,144ч. (https://copp14.ru/education/programs/2232)

— «Оператор наземных средств управления беспилотным летательным аппаратом», 144 ч. (https://copp14.ru/education/programs/2233)

— «Горнорабочий подземный», 144 ч. (https://copp14.ru/education/programs/2234)

— «Младшая медицинская сестра по уходу за больными», 256 ч. (https://copp14.ru/education/programs/22365)

— «Исполнитель художественно-оформительских работ» (программа адаптирована для лиц с ОВЗ), 144 ч.⠀(https://copp14.ru/education/programs/2236)

Обучение на бесплатной основе пройдут всего 25 граждан различного возраста, имеющие основное общее или среднее общее образование, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья; безработные и ищущие работу; работники крупных предприятий, малого и среднего бизнеса; студенты среднего профессионального образования и высшего образования; обучающиеся общеобразовательных организаций. Квота на регион составляет пять мест по каждой из профессий.

На данный момент идет второй этап проекта, в рамках которого группой разработчиков создаются учебно-методические комплексы профессиональной подготовки. В конце сентября все материалы будут размещены в онлайн-библиотеке федерального Института развития профессионального образования.

Всего 10 организаций участвуют в качестве заказчиков и предоставляют экспертов для разработки образовательных программ профессиональной подготовки. Одним из крупных заказчиков является ООО УК «Колмар», сеть магазинов канцелярских товаров ООО «Азбука», магазин спецтехники и мототехники «Мотомир», магазин хозяйственных товаров и продуктов «Розтор», «Намское Лесничество», ГАУ ДО РС(Я) «Центр отдыха и оздоровления детей «Сосновый Бор», РБ №1 — Национальный центр медицины, ГБУ РС(Я) «РБ №2 – НЦМП, рекламное агентство «Вестпринт» и полиграфия «Ахсым». Все обучающиеся пройдут учебную практику на базе профильных организаций.

Результатами реализации обучения должны стать следующие качественные показатели: совершенствование и развитие профессионального мастерства координаторов проекта и мастеров производственного обучения, формирование единого подхода проектирования образовательных программ, внедрение эффективных инструментов выстраивания партнерских отношений, также тиражирование опыта внедрения программ профессионального обучения.

Для того, чтобы записаться на курсы, необходимо оставить заявку на обучение на сайте ЦОПП: https://copp14.ru/education/programs или оставить заявку по номеру: 8 (924)-172-02-52. Со всеми, кто подали заявку, свяжутся кураторы проекта.