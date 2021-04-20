На трех реках Якутии возможны наводнения

Уровни воды на трех реках республики могут превысить норму при весеннем половодье, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на ЯУГМС.

По прогнозам гидрологов, максимальные уровни весеннего половодья на реках региона ожидаются в пределах средних многолетних значений, кроме участков рек Лена, Амга и Колыма.

«Исключение составили нижнее течение реки Лены, реки Амги и Колымы, где максимумы предполагаются выше нормы на 1,0-1,3 метра. На Колыме у поселка Зырянка максимум ожидается близким к опасной отметке, а у Среднеколымска — выше отметки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на реках Яна и Индигирка уровни воды будут ниже нормы. Образование заторов льда наиболее вероятно: на реке Лене — в пределах Ленского, Намского, Кобяйского, Жиганского районов и в пригородах Якутска; на реке Алдан — в пределах Томпонского и Усть-Алданского районов; на реке Амге – от села Амга до устья; на реке Колыме — в пределах Верхнеколымского и Среднеколымского районов.

Вскрытие рек на территории республики ожидается на 1-3 суток раньше обычных сроков.