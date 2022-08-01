Жителей Якутии предупреждают не покупать молочную продукцию из Вологды

Под видом ЗАО «Вологодский молкомбинат» действуют неизвестные лица.

В адрес Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) поступила информации от Управления Роспотребнадзора по Вологодской области по факту нахождения в обороте фальсифицированной молочной продукции — масла сливочного Вологодское «Вкусная сказка» с м.д.ж. 82,5%, на этикетке которой указан изготовитель ЗАО «Вологодский молкомбинат», г. Вологда, Пошехонское шоссе, 4. Более подробно ИА YakutiaMedia сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе проведенных мероприятий Управлением Роспотребнадзора по Вологодской области установлено, что изготовитель по указанному в маркировке адресу деятельность по производству молочной продукции не осуществляет, по данному адресу расположен многоквартирный жилой дом.



«Молочная продукция ЗАО «Вологодский молкомбинат» производится неизвестными лицами, в неизвестных условиях, маркируется с использованием недостоверных сведений и может быть опасной в эпидемиологическом отношении. В связи с чем, следует полагать, что указанный изготовитель молочной продукции является «предприятием — призраком», — передает Управление Роспотребнадзора по Вологодской области.

На территории города Вологды осуществляет деятельность ПК «Вологодский молочный комбинат» по адресу: 160017, г. Вологда, Пошехонское шоссе, 14.





