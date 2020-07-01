Жителей семи сел Якутии ждет газовое отопление

Правительством республики утверждена программа перехода с централизованного отопления на индивидуальное газовое отопление газифицированных населенных пунктов Республики Саха (Якутия) на 2020-2024 годы. Разработчиком и координатором программы выступило министерство промышленности и геологии РС(Я) при содействии минэкономики, минЖКХ, Госкомцен, СТНГ и других ведомств, организаций.

Как сообщили в министерстве промышленности и геологии республики, целями программы являются газификация объектов индивидуального жилищного строительства и создание условий для перехода граждан на экологический и экономичный вид топлива в населенных пунктах, выбранных в качестве пилотных проектов.

Пилотными населенными пунктами выбраны 7 сёл, в которых наблюдается высокая доля субсидий из государственного бюджета РС(Я) на возмещение недополученных доходов организациям коммунального комплекса пунктов республики – это с. Чурапча Чурапчинского улуса, с. Диринг Чурапчинского улуса, с. Бердигестях Горного улуса, с. Толон Чурапчинского улуса, с. Туора-Кюеь Чурапчинского улуса, с. Юрюнг-Кюель Чурапчинского улуса, с. Эбя Вилюйского улуса.

В рамках программы предусмотрено строительство сети газопроводов вместо сетей централизованного отопления, выполнение присоединение жилых домов к существующей сети газораспределения и субсидирование части затраты граждан, связанных с газификацией дома.

По итогам программы, в данных населенных пунктах, планируется перевести 1 898 домовых хозяйств с централизованного отопления на индивидуальное газовое отопление, что позволит сэкономить для домохозяйств порядка 6 тысяч рублей в год после периода окупаемости понесенных гражданами затрат (7 лет). Источником финансирования программы послужит государственный бюджет республики.