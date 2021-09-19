19.09.2021
12:21
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Политика
Жителей села Иенгра оригинально пригласили на выборы
Участковая избирательная комиссия № 388 из села Иенгра Нерюнгринского района Якутии с выдумкой и весело под незабываемые мелодии из культового фильма «Танцор диско» пригласила односельчан на голосование.
Смотрим видео
Источник: Соцсети
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