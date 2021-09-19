Жителей села Иенгра оригинально пригласили на выборы

Участковая избирательная комиссия № 388 из села Иенгра Нерюнгринского района Якутии с выдумкой и весело под незабываемые мелодии из культового фильма «Танцор диско» пригласила односельчан на голосование. Смотрим видео

Источник: Соцсети

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