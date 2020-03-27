Жителей районов призывают сидеть дома и избегать посещения общественных мест

Несмотря на то, что в районах республики не обнаружено случаев заражения коронавирусной инфекцией, ограничительные меры будут действовать на территории всей республики. Всех якутян, вне зависимости от места жительства, призывают сидеть дома и не посещать общественные места.

Айсен Николаев провел очередное совещание с главами районов и городских округов по эпидемиологической ситуации. Руководитель республики ознакомился с ситуацией на местах и дал рекомендации по дальнейшим действиям.

С момента последнего такого совещания, за три дня, принят ряд мер, связанных с недопущением распространения новой коронавирусной инфекции. Первое, на что обратил внимание Ил Дархан, – обращение Президента страны Владимира Путина. В частности, речь шла об указе, по которому в России с 30 марта по 3 апреля объявлены нерабочими днями. Ответственность за его исполнение в населенных пунктах республики, отметил он, возложена на глав муниципальных образований.

Николаев говорил и о введении ограничений, которые начнут действовать на территории региона с 28 марта по 5 апреля, включая приостановление деятельности торговых точек, кроме аптек, магазинов продуктов и товаров первой необходимости. Глава напомнил, что в этот период также не должны работать досуговые и развлекательные заведения, предприятия общепита, бытовых услуг. Несмотря на отсутствие случаев заражения коронавирусной инфекцией в районах, отметил он, ограничения касаются всех.

Накануне руководитель республики провел прямой эфир в социальных сетях. По его словам, во время трансляции многие жители районов задавали вопросы о мерах по недопущению распространения коронавируса, писали жалобы о том, что им запрещают работать удаленно. Глава поручил участникам совещания довести до работодателей, чтобы те не препятствовали переходу на дистанционную работу.

По видеоконференцсвязи Айсен Николаев призвал глав районов подключиться к реализации указа о первоочередных мерах по поддержке предпринимателей. В одном из его пунктов органам местного самоуправления рекомендовано снизить коэффициент по налоговому режиму единого налога на вмененный доход и установить льготы на земельный налог. «Из-за сложившейся ситуации в первую очередь страдает средний и малый бизнес, который создает рабочие места, платит заработную плату. Прошу на своем уровне их поддержать», – сказал глава.

На совещании были подняты вопросы оснащения обсерваторов, организации дистанционного обучения детей после весенних каникул и выходной недели. Как отметил Ил Дархан, «если все будет стабильно, в труднодоступных селах, где нет интернета, учебный процесс может быть восстановлен в прежнем режиме».

Ознакомившись с положением дел на местах, Николаев отметил подход, который начал применяться в Таттинском районе. А именно составление списка лиц, которые ездят на междугороднем такси. Отслеживание тех, кто был за пределами своих районов, считает он, поможет держать эпидемиологическую ситуацию на контроле.