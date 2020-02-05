05.02.2020
12:30
136

Якутск

Жителей пригородных сел приглашают на прием по земельным вопросам

Окружная администрация города Якутска приглашает жителей пригородных сел Табага, Маган, Тулагино, Хатассы, Пригородное, микрорайонов Марха и Кангалассы на встречи с руководителями и специалистами структурных подразделений по вопросам, касающимся сферы земельных отношений.

Напомним, на отчете Окружной администрации перед жителями села Хатассы глава города Сардана Авксентьева поручила провести отдельно в каждом пригороде прием граждан по земельным вопросам.

С 12 по 28 февраля с населением встретятся руководитель МКУ «Агентство земельных отношений» Игнатий Попов, главный архитектор города Якутска, начальник   Управления архитектуры и градостроительной политики Семен Сергеев, начальник отдела муниципальных услуг МКУ «Агентство земельных отношений» Мария Георгиева и другие специалисты.

Уважаемые жители пригородов! Просим заранее внести в администрации ваши заявления, обязательно приложив к заявлению все ранние письма (переписки, отказы), чтобы специалисты Окружной администрации могли их проанализировать и заранее подготовиться к каждому частному и коллективному случаю. Предварительная запись ведётся в пригородных администрациях.

График выездной встречи с населением по вопросам в сфере земельных отношений в пригородных селах городского округа «город Якутск»

Место проведения Дата выезда Время начала
с.Маган ул. Алымова 3А здание ДК 11.02.2020 10:00ч.
с.Хатассы ул. Совхозная 35/1 (здание администрации) 2 этаж, актовый зал 12.02.2020 18:00ч.  
мкр. Кангалассы ул. 26 партсъезда д. 5 (здание администрации) 13.02.2020 16:00ч.
с.Пригородное ул Совхозная, 27 (здание администрации) 14.02.2020 17:00ч.  
мкр.Марха ул. Олега Кошевого 67а, (здание администрации) 2 этаж, актовый зал 19.02.2020 15:00ч.
с.Табага ул. Комсомольская 20/2 , 2 этаж (здание Администрации) 21.02.2020 18:00ч.
с.Тулагино ул. Первомайская, д. 2, здание дома культуры 28.02.2020 17:00ч.
Фото: из архива SakhaLife.ru.
Источник: Якутск.рф
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх