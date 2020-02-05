Жителей пригородных сел приглашают на прием по земельным вопросам
Окружная администрация города Якутска приглашает жителей пригородных сел Табага, Маган, Тулагино, Хатассы, Пригородное, микрорайонов Марха и Кангалассы на встречи с руководителями и специалистами структурных подразделений по вопросам, касающимся сферы земельных отношений.
Напомним, на отчете Окружной администрации перед жителями села Хатассы глава города Сардана Авксентьева поручила провести отдельно в каждом пригороде прием граждан по земельным вопросам.
С 12 по 28 февраля с населением встретятся руководитель МКУ «Агентство земельных отношений» Игнатий Попов, главный архитектор города Якутска, начальник Управления архитектуры и градостроительной политики Семен Сергеев, начальник отдела муниципальных услуг МКУ «Агентство земельных отношений» Мария Георгиева и другие специалисты.
Уважаемые жители пригородов! Просим заранее внести в администрации ваши заявления, обязательно приложив к заявлению все ранние письма (переписки, отказы), чтобы специалисты Окружной администрации могли их проанализировать и заранее подготовиться к каждому частному и коллективному случаю. Предварительная запись ведётся в пригородных администрациях.
График выездной встречи с населением по вопросам в сфере земельных отношений в пригородных селах городского округа «город Якутск»
|Место проведения
|Дата выезда Время начала
|с.Маган ул. Алымова 3А здание ДК
|11.02.2020 10:00ч.
|с.Хатассы ул. Совхозная 35/1 (здание администрации) 2 этаж, актовый зал
|12.02.2020 18:00ч.
|мкр. Кангалассы ул. 26 партсъезда д. 5 (здание администрации)
|13.02.2020 16:00ч.
|с.Пригородное ул Совхозная, 27 (здание администрации)
|14.02.2020 17:00ч.
|мкр.Марха ул. Олега Кошевого 67а, (здание администрации) 2 этаж, актовый зал
|19.02.2020 15:00ч.
|с.Табага ул. Комсомольская 20/2 , 2 этаж (здание Администрации)
|21.02.2020 18:00ч.
|с.Тулагино ул. Первомайская, д. 2, здание дома культуры
|28.02.2020 17:00ч.
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