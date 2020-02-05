Жителей пригородных сел приглашают на прием по земельным вопросам

Окружная администрация города Якутска приглашает жителей пригородных сел Табага, Маган, Тулагино, Хатассы, Пригородное, микрорайонов Марха и Кангалассы на встречи с руководителями и специалистами структурных подразделений по вопросам, касающимся сферы земельных отношений.

Напомним, на отчете Окружной администрации перед жителями села Хатассы глава города Сардана Авксентьева поручила провести отдельно в каждом пригороде прием граждан по земельным вопросам.

С 12 по 28 февраля с населением встретятся руководитель МКУ «Агентство земельных отношений» Игнатий Попов, главный архитектор города Якутска, начальник Управления архитектуры и градостроительной политики Семен Сергеев, начальник отдела муниципальных услуг МКУ «Агентство земельных отношений» Мария Георгиева и другие специалисты.

Уважаемые жители пригородов! Просим заранее внести в администрации ваши заявления, обязательно приложив к заявлению все ранние письма (переписки, отказы), чтобы специалисты Окружной администрации могли их проанализировать и заранее подготовиться к каждому частному и коллективному случаю. Предварительная запись ведётся в пригородных администрациях.

График выездной встречи с населением по вопросам в сфере земельных отношений в пригородных селах городского округа «город Якутск»