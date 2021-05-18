Жителей некоторых улусов Якутии просят следить за сообщениями властей

Сегодня из Якутска в Кобяйский район в н.п. Батамай, Ситте, Куокуй и с. Арбын Намского района на вертолете Ми-8 авиакомпании «Полярные авиалинии» убыли оперативные группы спасателей Службы спасения РС(Я) для выполнения мероприятий по обеспечению безопасного прохождения весеннего паводка на территории данного муниципального района.

Спасатели Службы спасения Республики Саха (Якутия) и заместитель начальника отдела оперативного планирования, ПТ и ОАЗ ГУ МЧС России по РС(Я) подполковник Петр Никонов по ходу следования провели авиаразведку и мониторинг паводковой обстановки.

«В целях обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, безаварийного пропуска паводковых вод, мониторинга гидрологической обстановки, а в случае возникновения ЧС — оказания практической помощи населению в Алданском, Амгинском, Среднеколымском, Чурапчинском, Таттинском и Вилюйской группе районов работают оперативные группы спасателей Службы спасения РС(Я)», — отметил начальник ГБУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)» Михаил Шестаков.

Служба спасения Республики Саха (Якутия) обращается к жителям г. Якутска, Намского, Кобяйского, Усть-Алданского районов с просьбой подготовиться к подходу паводковых вод. Для этого необходимо заблаговременно поднять все ценные вещи на чердак, вывести домашний скот на заранее отведенные возвышенные не затапливаемые участки, собрать документы, предметы первой необходимости и следить за уровнями реки и сообщениями местных властей.