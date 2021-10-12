Жителей Мирного достали тараканы в здании женской консультации

ЦУР Якутии зафиксировал жалобы жителей Мирного на состояние здания женской консультации и обилие насекомых-вредителей. В руководстве центральной районной больницы сообщили, что проведут дезинсекцию, а до конца года сделают косметический ремонт.

ЦУР передал информацию главному врачу Мирнинской ЦРБ Татьяне Стручковой. Главврач объяснила наличие насекомых тем, что женская консультация соседствует с жилым домом.

«Мы проведем повторную дезинсекцию. Ранее дезинсекцию делали две недели назад. В других объектах больницы такого нет, потому что они находятся в обособленных зданиях», — отметила она.

После сигнала ЦУР в помещении женской консультации до конца года сделают текущий косметический ремонт.

По сообщению Минздрава Якутии, капитальный ремонт запланирован на период 2023-2024 годов по программе модернизации первичного звена здравоохранения.

Видео: https://www.instagram.com/p/CU6nkHOtR6y/