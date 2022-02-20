Жителей Мархи бесплатно лечат от алкоголизма

На пути к сознательно трезвому образу жизни

Лечение алкоголизма – длительный и сложный процесс.

В настоящее время в Якутске кроме «Красной Якутии» действуют 5-6 частных клиник, где оказываются такие платные услуги как «снятие интоксикации» и «избавление от зависимости».

Автономная некоммерческая организация «Анонимный наркологический центр «Лотос», имеющая соответствующую лицензию министерства здравоохранения Якутии, часть услуг оказывает бесплатно. Основатели этого центра – большие энтузиасты, продвигающие идеи здорового образа жизни в республике. Это известная бизнес-леди, руководитель Ассоциации «Женщины автолюбители Якутии» Лена Матвеевна БАИШЕВА и отличник здравоохранения РС(Я), врач психиатр-нарколог Лия Михайловна НЕУСТРОЕВА, которая более 25 лет была заведующей стационаром Республиканского наркологического диспансера.

По инициативе Ассоциации «Женщины автолюбители Якутии» врач психиатр-нарколог Лия Михайловна Неустроева и ее команда несколько лет курируют северные улусы. Они выезжали в самые дальние наслега Момского, Булунского улусов, где с советских времен никто не приезжал лечить нуждающихся от алкоголизма. В марте этого года уже запланирована командировка в с. Саккырыр Эвено-Бытантайского улуса по приглашению главы улуса ГОРОХОВА Гаврила Гаврильевича. Отрадно, что есть такие главы, как он и глава Булунского улуса АНДРОСОВ Афанасий Афанасьевич, которые зрят в корень и по-настоящему заботятся о своем народе.

В 2021 году АНО «Лотос» выиграл грант Фонда президентских грантов с проектом «Трезвость — норма жизни» для реализации в микрорайоне Марха г. Якутска. Партнерами проекта выступают Администрация мкр. Марха и Мархинская СОШ № 1. В центре внимания проекта – молодежь, воспитание нового поколения, для которого трезвый образ жизни – сознательный выбор в будущем. В рамках проекта во всех школах микрорайона в течение 2021-2022 учебного года проводятся регулярные классные часы, конкурсы, захватывающие квест-игры для школьников, круглые столы и лекции для родителей и педагогов. Обилие магазинов, торгующих алкоголем в Мархе, пагубно отражается на жизни и здоровье жителей. Поэтому общественные активисты микрорайона, работающие в школах и в больнице, знающие своих односельчан, решили принять прямое участие в этом социальном проекте. Для проведения профилактических, просветительских работ в проект привлечены такие сильные лекторы как КОЛЕСНИКОВА Елена Карлова — психолог, наркологический превентолог, председатель ЯРО ООО «Общее дело», ЛЫТКИН Матвей Иванович — кандидат педагогических наук, председатель ЯРО «Трезвая Якутия», ШУДРЯ Елена Ивановна — директор ОФ г. Якутска «Здоровый образ жизни», САВВИНА Анастасия Дмитриевна — кандидат медицинских наук, врач-диетолог, нутрициолог, ЖЕГУСОВ Юрий Иннокентьевич – кандидат социологических наук, исследователь. На главных улицах Мархи устанавливаются красочные баннеры, призывающие к трезвому образу жизни.

В рамках проекта максимально охвачено и взрослое население. Общественники-энтузиасты, лекторы в интересной и живой форме беседуют с жителями о необходимости отказа от алкоголя в праздничные дни. Они уверены, что многолетние частые праздники с алкоголем приводят к привыканию и к алкоголизму. Огромную помощь оказывают Общественный совет и Совет отцов микрорайона, неравнодушные люди, сердцем и душой болеющие за здоровье своих односельчан. Они направляют односельчан в клинику «Лотос», где проводится бесплатное лечение для жителей мкр. Марха от алкогольной зависимости. Большинство женщин и мужчин пришли сами, узнав о таком проекте из ватсап групп микрорайона. Получив 5-7-дневный курс лечения, они ощущают себя намного лучше, не жалеют слов благодарности, а главное, говорят, что они не верили и впервые получили такую поддержку со стороны общества и теперь изменят свою жизнь к лучшему. Кроме этого, специалисты АНО «Лотос» работают с пациентами с депрессией, повышенным состоянием тревожности, страхами, профессионально выводят людей из кризисных психологических состояний. Согласно проекту, полный курс лечения пройдут 50 жителей мкр. Марха, у которых есть свои семьи, коллеги, соседи, близкие друзья. Таким образом, трезвый образ жизни распространится в Мархе шире.

Стоит отметить, что бесплатное лечение в рамках проекта «Трезвость — норма жизни», касается только жителей мкр. Мархи (по прописке) и только до 1 сентября 2022 года.