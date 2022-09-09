Жителей и гостей столицы приглашают на концерт «ВИВАТ, Якутск многонациональный!»

11 сентября в честь 390-летия нашего любимого города Якутск, Дом дружбы народов имени А.Е. Кулаковского приглашает всех жителей и гостей столицы на Праздничный концерт «ВИВАТ, ЯКУТСК МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ!»

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