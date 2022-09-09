09.09.2022
17:13
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Якутск

Жителей и гостей столицы приглашают на концерт «ВИВАТ, Якутск многонациональный!»

11 сентября в честь 390-летия нашего любимого города Якутск,  Дом дружбы народов имени А.Е. Кулаковского приглашает всех жителей и гостей столицы на Праздничный концерт «ВИВАТ, ЯКУТСК МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ!»

В программе:

  • Концертная программа «Моя Якутия», посвященная 100-летию образования ЯАССР
  • Круговые танцы «Чарующие звуки бубна»
  • Программа вокального объединения «Кыырай» под руководством Валентины Романовой «Чыскыырай»
  • «Моя страна, моя Россия»
  • «Народы Якутии, в мире и согласии»

Площадка «АртАтриум», сквер Карла Маркса

11 сентября 2022 года 15.00-18.00ч

Приходите, мы ждём Вас!

Фото: Пресс-службы ДДН РС(Я)
Источник: Пресс-служба ДДН РС(Я)

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