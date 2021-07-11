Жителей алмазного поселка переселят из бараков

До конца 2022 года жители посёлка Айхал, проживающие в аварийных домах, должны получить новое жилье. Такую задачу поставил сегодня, 10 июля, глава региона Айсен Николаев на совещании по постановочным вопросам, касающимся развития Мирнинского района.

Проблема расселения из аварийного жилья в Айхале назрела давно и требовала оперативного решения. Речь идёт о тех домах, которые были построены в поселке Дорожный (микрорайон) и на улице Октябрьской партии в 60-х годах прошлого века.

С учетом количества проживающих в таком жилье работников АЛРОСА программа переселения из аварийного жилья реализуется при ее непосредственном участии. В этом году компания направит на эти цели 24 млн рублей, в следующем году она инвестирует в проект уже 91 млн рублей.

Однако, этих денег недостаточно для реализации всей программы. Ранее этот вопрос поднимали на форуме социальных проектов «Будущее алмазных городов», прошедшем в Мирном в апреле. По поручению Айсена Николаева для его решения была создана межведомственная комиссия, в которую вошли члены кабинета министров, муниципальные власти и представители АЛРОСА.

«Полная реализация программы требует совместных действий как со стороны АЛРОСА, так и республиканского и муниципального бюджетов», – озвучил на совещании заместитель генерального директора АЛРОСА Алексей Дьячковский.

Сегодня глава региона поручил внести на рассмотрение бюджетной комиссии изменения в республиканский бюджет на текущий год и выделить на расселение из аварийного жилья в Айхале 45 млн рублей. В следующем году из средств регионального бюджета на эти цели планируют выделить еще 116 млн рублей.

«Это теоретически окупаемый в течение 10 лет проект. При этом он несет колоссальный социальный эффект. Люди переедут наконец из бараков, в то же время будут созданы условия для реализации квартир, которые выезжающие из поселка люди, в том числе пенсионеры- ветераны компании АЛРОСА, не могут продать», — подчеркнул он.

По представленной муниципальной программе в 2021 и 2022 году будет расселено 46 домов из более 100 аварийных. Общий объем финансирования программы составит 325 млн рублей на 2021-22 годы.