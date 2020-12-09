Жителей Алданского и Кобяйского районов просят не покидать населенные пункты

С 17 по 20 декабря 2020 года запланированы очередные пуски ракеты-носителя «Союз-2-1б» с космическими аппаратами «ВанВэб» (Миссия №42) с космодрома «Восточный». Районами падения отделяющих частей космических объектов определены территория Алданского и Кобяйского районов, сообщает официальный сайт Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия).

На основании соглашения о сотрудничестве между Республикой Саха (Якутия) и Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос» от 07 июля 2019 г. №40, а также с Планом организационно-технических мероприятий по обеспечению безопасности по трассе запуска космических аппаратов на приполярную орбиту и в районах падения отделяющих частей ракет-носителей, пускаемых с космодрома «Восточный», в целях обеспечения безопасности по трассе запуска космических аппаратов на приполярную орбиту и в районах падения отделяющих частей ракет-носителей, пускаемых с космодрома «Восточный» приняты следующие меры:

— Определены ответственные по оперативному взаимодействию на период проведения пусков ракеты-носителей в районах падения отделяющих частей космических объектов (ракет).

— Сформированы группы спасателей по обеспечению безопасности в Алданском районе в количестве 10 спасателей, Кобяйском улусе (районе) в количестве 10 спасателей. Группы полностью оснащены необходимой техникой и автомашиной УАЗ (охотник).

— Сформированы резервные группы спасателей при чрезвычайных ситуациях, связанных с возможными нештатными аварийными ситуациями на период проведения пусков ракеты-носителей в районах падения отделяющих частей космических объектов (ракет).

— ГБУ РС(Я) «Служба спасения Республики Саха (Якутия)» готово к работам в рамках обеспечения безопасности в районах падения №873 (Алданский район) и № 875 (Кобяйский улус (район)).

Совместно с ФГУП «ЦЭНКИ» запланированы послепусковые и экологические обследования, поиск и эвакуация отделяющих частей ракет-носителей.

Данные мероприятия проводятся ежегодно и имеют особую государственную значимость в развитии науки, техники и различных отраслей экономики Российской Федерации. Это плановые мероприятия, которые проводятся ежегодно.