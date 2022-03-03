Житель Жиганска насиловал ребенка несколько лет

Доказательства, собранные Арктическим межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия), признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 34-летнему жителю Жиганского района, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по РС(Я). Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.4 ст. 132 УК РФ — насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ – изнасилование с использованием беспомощного состояния несовершеннолетней потерпевшей, а также п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ – изнасилование с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста.

Следствием и судом установлено, что в период с 2017 по 2021 годы подсудимый в различных населенных пунктах республики, куда переезжал со своей супругой вслед за семьей ее несовершеннолетней сестры, совершал изнасилования и насильственные действия сексуального характера в отношении девочки.

На момент первого эпизода преступной деятельности ей было 13 лет.

Мужчина пользовался отсутствием дома супруги, либо обманом заманивал девочку в хозяйственные помещения, где совершал преступления, зная о том, что она его боится и не расскажет о случившемся.

Преступления вскрылись летом 2021 года, когда после ссоры супруга сообщила о происходящем в правоохранительные органы, узнав о его намерении развестись с ней. Женщина заявила, что недавно догадалась о происходящем. При проверке ее слова нашли подтверждение. Злоумышленник незамедлительно был задержан и позже по ходатайству следователя СКР помещен под стражу.

Для минимизации последствий совершенного в отношении ребенка преступления девочке оказана необходимая психологическая помощь.

Следствием проведен комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы – проведены десятки допросов, осмотров, экспертных исследований. Доказательственная база легла в основу обвинительного заключения.

Приговором суда подсудимый признан виновным и осужден к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на два года.