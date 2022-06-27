Житель Якутска заплатит штраф за дискредитацию Вооруженных Сил РФ

Еще одного жителя Якутска привлекли к административной ответственности за дискредитацию Вооруженных Сил РФ — сообщает Якутск Вечерний в своем телеграм-канале.

Мужчина вышел на площадь Ленина с плакатом, на котором было написано слово, которое сегодня нельзя ни вслух, ни письменно использовать. Стоит полагать, что долго он на площади не простоял. Суд признал мужчину виновным и впаял ему штраф в 30 тысяч рублей. Такие дела.