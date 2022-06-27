27.06.2022
17:49
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Происшествия

Житель Якутска заплатит штраф за дискредитацию Вооруженных Сил РФ

Еще одного жителя Якутска привлекли к административной ответственности за дискредитацию Вооруженных Сил РФ — сообщает Якутск Вечерний в своем телеграм-канале.

Мужчина вышел на площадь Ленина с плакатом, на котором было написано слово, которое сегодня нельзя ни вслух, ни письменно использовать. Стоит полагать, что долго он на площади не простоял. Суд признал мужчину виновным и впаял ему штраф в 30 тысяч рублей. Такие дела.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: https://t.me/yakutsk_vecherniy, Якутский городской суд РС (Я)

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