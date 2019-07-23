Житель Якутска за день разгромил музей, украл телефон и угнал машину

В Якутске сотрудниками ОБДПС МУ МВД России «Якутское» был задержан 23-летний водитель, находящийся в нетрезвом состоянии и совершивший дорожно-транспортное происшествие.

В ходе доследственной проверки полицейскими было установлено, что в день происшествия подозреваемый распивал алкогольные напитки, после чего, направился в магазин, где похитил сотовый телефон продавца.

На этом злоумышленник не остановился и решил наведаться в один из музеев города. Разбив окно на втором этаже здания, он проник внутрь. До прихода охранника злоумышленник успел разбить витрины, а также повредить ценные экспонаты. Нанесенный ущерб составил 1 млн. 797 тыс. рублей.

Сбежав от охраны, он обнаружил на территории музея припаркованную автомашину, с оставленными в замке зажигания ключами, принадлежащую музею. Злоумышленник скрылся на угнанном автомобиле и позже, не справившись с управлением, совершил дорожно-транспортное происшествие. При нем был обнаружен похищенный сотовый телефон, который возвращен владельцу.

Возбуждены уголовные дела по ст. 158 «Кража», ст.167 «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», ст.166 «Неправомерное завладение автомобилем» Уголовного кодекса Российской Федерации.