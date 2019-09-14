Житель Якутска взял в аренду бензогенератор и…

В отдел полиции № 1 МУ МВД России «Якутское» обратился представитель одной из организаций. Он пояснил полицейским, что мужчина взял у них в аренду бензогенератор на несколько дней, но в оговоренный срок его не вернул и перестал выходить на связь.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейскими было установлено местонахождение злоумышленника. Выяснилось, что 41-летний мужчина заранее запланировал данное противоправное деяние. По его словам, он решил, что его действия окажутся безнаказанными. Подозреваемый пояснил, что электроинструмент он уже успел сбыть, а вырученные 4000 рублей потратил на алкоголь.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение или растрата», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.