08.09.2022
18:09
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Желток

Визитную карточку Сусанны Рожиной выставили на аукцион

Сегодня, 8 сентября 2022 г. в Международный день солидарности журналистов, житель Якутска выставляет на аукцион визитную карточку Рожиной Сусанны Даниловны 2014 г. — передает телеграм-канал ДЬИИКЭЙ.

На лицевой части карточки, размещен логотип ИТАР ТАСС с контактными данными Рожиной Сусанны, на оборотной стороне нанесен QR-code (штрих-код) для считывания информации с помощью смартфонов. Представляет коллекционную ценность частного характера. Часть вырученных средств пойдут на помощь семье Рожиной.
Стартовая цена 1000 р., шаг 1000 р.

Подробнее https://t.me/djiikey

Фото: https://t.me/djiikey
Источник: https://t.me/djiikey

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