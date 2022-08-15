Житель Якутска устроил в своей машине алкоточку

В г. Якутске участковыми уполномоченными полиции выявлено правонарушение в сфере продажи алкоголя.

На днях в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий участковыми уполномоченными отдела полиции №2 МУ МВД России «Якутское» проведены рейды по выявлению незаконной реализации алкогольной продукции.

Установлено, что 45-летний мужчина занимался незаконной розничной торговлей спиртосодержащими продуктами из автомобиля «Ниссан». На месте обнаружено и изъято более 130 литров алкогольной продукции.

В отношении правонарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.14.17.1 КоАП Российской Федерации «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами», которая влечет наложение административного штрафа в размере до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией алкогольной продукции.

Мероприятия по предупреждению, выявлению и пресечению незаконной реализации алкогольной продукции продолжаются.