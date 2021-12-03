Житель Якутска украл пожарный шланг, чтобы качать воду на даче

В дежурную часть полиции №4 МУ МВД России «Якутское» поступило сообщение о краже пожарных рукавов из подъезда многоквартирного дома.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался ранее судимый за кражу 44-летний мужчина.

Установлено, что злоумышленник работает курьером в службе доставки. Доставляя очередной заказ, он заметил в подъезде жилого дома пожарный шкаф. Воспользовавшись тем, что в подъезде никого не было, он похитил оттуда пожарные рукава и скрылся. По словам подозреваемого, похищенное он планировал использовать на даче для того, чтобы качать воду.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 Уголовного кодекса российской Федерации «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.