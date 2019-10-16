Житель Якутска стал жертвой онлайн-афериста

В полицию Якутска обратился 43-летний мужчина. Заявитель пояснил, что ранее потерял паспорт и опубликовал в социальной сети объявление с просьбой вернуть утраченный документ за вознаграждение.

Через некоторое время с ним связался неизвестный мужчина, который сообщил, что нашел паспорт и вернет его только после того, как получит вознаграждение в сумме 3000 рублей. Введенный в заблуждение потерпевший поверил звонившему и произвел оплату на указанный абонентский номер. После перевода денег мошенник перестал выходить на связь.

Уважаемые граждане! В данной схеме обмана аферисты полагаются на доверчивость человека, который потерял паспорт. Поэтому не торопитесь выполнять указания, озвученные по телефону, от незнакомых людей. Лучше попросите их назвать отличительные знаки паспорта, например, цвет обложки, чтобы убедиться в том, что они точно нашли ваш паспорт. Ни в коем случае не переводите деньги на неизвестные счета и номера мобильных телефонов. Будьте бдительны!