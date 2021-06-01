Житель Якутска совершил роковую ошибку, сев за руль пьяным. На большой скорости, он перевернул авто и получил серьезную травму головы.

31 мая около 4 часов 30 минут утра в дежурную часть столичной Госавтоинспекции поступило сообщение о том, что на ул. Экспериментальная, возле дома №2/6 в мкр. Марха опрокинулась машина.

Прибывшими на место происшествия сотрудниками ДПС было, предварительно, установлено, что ранним утром первого дня лета 44-летний водитель, управляя автомашиной «Ниссан-Террано» и следуя по ул. Экспериментальная в сторону Маганского тракта, не выдержал безопасную скорость движения, не справился с управлением, в результате чего совершил опрокидывание транспортного средства.

Прибывшая бригада скорой помощи осмотрела и доставила водителя в РБ №2: у мужчины медики диагностировали переломы ключицы и ребер. Проведенным освидетельствованием у водителя было установлено состояние опьянения, результат анализа составил 0,73 мг этанола на литр выдыхаемого воздуха.

По счастью, столь ранним утром на пути пьяного водителя не оказалось пешеходов и других машин.



