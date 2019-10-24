Житель Якутска смог противостоять мобильному аферисту

В последнее время мобильные мошенники атаковали жителей нашей республики. Практически ежедневно в средствах массовой информации пишут о якутянах, попавших в сети к аферистам, которые придумывают различные легенды, заставляя людей в буквальном смысле добровольно отдавать им свои сбережения. И только немногие проявляют бдительность и не позволяют мошенникам приблизиться к своим деньгам.

Так и поступил 25-летний житель г. Якутска, которому позвонил неизвестный, представившийся специалистом службы безопасности банка, и начал вести вежливую беседу хорошо заученными фразами. Он предупредил, что они зафиксировали подозрительную транзакцию, и для её отмены попросил назвать код подтверждения из смс-сообщения. Мужчина выслушал лже-специалиста, но решил проверить полученную от незнакомца информацию. Он не стал продолжать разговор, несмотря на уговоры звонившего, и, завершив вызов, сразу же позвонил на «горячую линию» банка, где узнал, что сотрудники банка никогда не будут звонить и просить данные банковской карты.

— Скорее всего, мошенники каким-то образом завладели базой данных, – поделился мнением молодой человек.

Такой вывод он сделал неспроста, ведь лже-специалист банка в самом начале разговора обратился к нему по имени и отчеству. Это хитрая уловка, чтобы человек поверил, что разговаривает с настоящим представителем банка, который хочет ему помочь.

— Не надо верить человеку на том конце провода, – резюмировал молодой человек.

Если вам звонили мошенники, но ваша бдительность осталась непоколебима, то поделитесь с нами вашими историями, позвонив по телефону: 45-44-19 (или отправив на электронную почту: mvdsakha@yandex.ru). А мы, в свою очередь, опубликуем их в цикле историй «Их не смогли обмануть мошенники». Давайте учиться на чужом положительном опыте. Противостоим дистанционным мошенникам вместе!