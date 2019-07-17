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Житель Якутска сдал в пункт приема чужие трубы

В отдел полиции №1 МУ МВД России «Якутское» обратились представители муниципального унитарного предприятия. Они сообщили, что  неизвестный с участка теплотрассы похитил металлические трубы. Кража произошла в районе улицы Билибина. Сумма ущерба составила около 100 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили и задержали 35-летнего мужчину. Он  признался в краже и рассказал, что разрезал специальным оборудованием трубы на части и вывез их на автомобиле. Часть похищенного металла, длиной 20 метров, он успел сдать в пункт приема. Остальная часть похищенного изъята полицейскими.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Источник: Пресс-служба МУ МВД России «Якутское»
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