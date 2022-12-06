Житель Якутска рассказал необычную историю

К нам в редакцию обратился местный житель и поведал интересную историю:

— Меня зовут Евгений Комаров (фамилия по его просьбе изменена — ред.), я по образованию строитель, сейчас нахожусь на пенсии.

Но не об этом хочу вам рассказать. А о том, что мы сами родом из северного района, есть там небольшой наслег.

Так вот, у нас есть семейная история, которая походит практически на вымысел, но пусть ваш читатель сам решит, где правда, а где вымысел…

Это было задолго до революции, мой дед был ещё маленьким ребёнком, лет пяти-шести, но тем не менее всё отчётливо помнит.

Однажды в наслег появился необычный человек в очень странной одежде, был сильно напуган и все время твердил, что он не понимает, как оказался здесь, путешествовал на велосипеде (местные не поняли на чем это, но дед понял это уже в более старшем возрасте) и потерял сознание, проснулся и оказался в их наслеге, все время спрашивал, почему люди тут живут так не современно и может ли он позвонить своим родителям.

Местные тоже были напуганы, приняли его за абаасы и закрыли в амбаре, но кормили и разговаривали с ним. Странный гость рассказывал, что в его мире можно разговаривать друг с другом на расстоянии, летать как птица и посещать разные страны, можно даже зимой оказаться в лето, оперативно узнавать, что происходит в мире и так далее.

Мы то сейчас понимаем, о чем он рассказывал, но можно только предполагать удивление людей начала двадцатого века от такого пришельца и его рассказов.

Но через некоторое время в наслег прибыли люди в форме и забрали гостя, после этого его никто не видел. Неужели его забрали органы власти и что с ним сделали после этого? Думаю, что так же все было засекречено.

Мы с внуком весной сходили на якутский фильм «Бүгүн — былыр», так его история очень похожа на нашу. Может кто-то из жителей рассказал авторам фильма и они сняли кино по мотивам тех событий?

Редакция не может утверждать, что вся история рассказанная гражданином является правдой, но действительно, фильм «Бүгүн — былыр» очень успешно прошёл в кинотеатрах, в феврале следующего года ожидается выход второй части кинокомедии. А что, если фильм и вправду снят по реальным событиям?