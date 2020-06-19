Житель Якутска, пытаясь заработать, лишился крупной суммы денег

Как выяснилось, заявитель нашел на одном из сайтов объявление о дополнительном заработке «Титан Про 500» и оставил свою заявку.

Через некоторое время с ним связался аналитик, который сообщил, что представляет брокерскую компанию и предложил стать куратором мужчины, на что он согласился. В дальнейшем под диктовку злоумышленника он открыл счет, обратившись на сайт данной компании, и установил приложение «Any Desk» на телефон, который дает доступ к его данным. В программе в личном кабинете заявителя отображалась сумма дохода, это сумма увеличивалась по совершению ряда операций по внесению денежных средств.

Спустя некоторое время «куратор» уговорил потерпевшего взять кредит для увеличения суммы вложений, после чего сообщил, что он может вывести со своего счета крупную сумму денег, но для этого необходимо заплатить определённые проценты. В связи с этим гражданин взял кредит в размере 180 тысяч рублей и перевел требуемую сумму на счет, якобы открытый компанией на его имя для вывода денежных средств. После этого злоумышленник потребовал дополнительно заплатить за вывод средств, что он и сделал. Но обещанных денег не получил. Тут же в телефонном разговоре прозвучали убедительнейшие доводы вновь отправиться в банк и оформить кредит на сумму около 500 тысяч рублей. Но на этот раз заявка не была одобрена, мужчина же понял, что его обманули.

После этого он обратился в полицию по поводу мошеннических действий. В общей сложности мужчина за два с половиной месяца перевел мошенникам 212500 рублей.

Полиция настоятельно рекомендует гражданам быть предельно внимательными при поступлении звонков с неизвестных номеров. Не доверяйте сомнительным предложениям и не переводите деньги по просьбе неизвестных вам лиц. Также нужно отказываться от установки различных приложений и программ.