Житель Якутска позвал в гости малознакомых мужчин и пожалел

В дежурную службу отдела полиции №3 МУ МВД России «Якутское» обратился пенсионер, который сообщил о краже 6000 рублей и электроинструментов из его квартиры. Общая сумма материального ущерба составила около 35000 рублей.

Заявитель пояснил полицейским, что накануне распивал спиртное с неизвестными мужчинами, с которыми познакомился возле своего дома. Потерпевший пригласил незнакомцев к себе в дом, где компания весь вечер распивала алкоголь. Через некоторое время хозяин квартиры уснул, а проснувшись утром, не обнаружил ни гостей, ни денег, ни инструментов.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого в краже. Им оказался 25-летний мужчина. Он пояснил полицейским, что сразу заприметил деньги и инструменты. Дождавшись удобного момента, он совершил кражу и ушел. Похищенное имущество он сдал в близлежащий ломбард, выручив за всё 5000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.