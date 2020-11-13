Житель Якутска «потерял» все свои сбережения

В дежурную часть МУ МВД России «Якутское» обратился горожанин. Он сообщил, что ему позвонил неизвестный, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Собеседник сообщил ему, что третьи лица получили доступ к его карте. При этом звонивший называл персональные данные мужчины, включая ФИО, дату рождения и номер карты. Сначала потерпевший не поверил словам незнакомца, так как был осведомлен о схемах дистанционного мошенничества, и завершил разговор. Затем он решил проверить номер телефона, с которого поступил звонок, и ввел его в интернет-поисковик, где обнаружил, что номер действительно числится за банком. Это убедило его выполнить указания лжесотрудника банка, и потерпевший перевел на продиктованный мошенником «безопасный счет» 114 000 рублей с комиссией более 3500 рублей. После чего псевдоспециалисты пообещали, что перезвонят, но обратной связи так и не последовало. Мужчина, поняв, что стал жертвой мошенников, обратился в полицию.

Уважаемые граждане! Если вам по телефону сообщили о том, что ваш банковский счет взломан, и нужно перевести все денежные средства на «безопасный счет» – это мошенники!

Никому не сообщайте персональные данные своей банковской карты! Даже если тот, кто запрашивает их по телефону или через Интернет, представляется работником банка, где хранятся сбережения.