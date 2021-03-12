12.03.2021
12:30
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Происшествия

Житель Якутска после ночи с новой знакомой лишился телевизора

В дежурную часть отдела полиции №4 МУ МВД России «Якутское» обратился житель Якутска. Потерпевший пояснил, что накануне он познакомился на улице с женщиной, которую пригласил к себе домой для совместного распития спиртного. Проснувшись утром, заявитель обнаружил, что гостьи нет, а из квартиры похищен телевизор. Ущерб составил более 5 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками уголовного розыска, подозреваемая установлена. Ею оказалась 27-летняя женщина, ранее судимая за кражу. По словам подозреваемой, телевизор она успела сбыть.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкции которой предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)
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