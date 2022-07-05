Житель Якутска получил 17 лет колонии за двойное убийство

Следователи СО по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) собрали доказательства виновности жителя Якутска, который признан виновным в убийстве двух лиц.

Следствием и судом установлено, что в октябре 2021 года после совместного распития спиртных напитков в квартире дома, расположенного на территории г. Якутска, в результате возникшего конфликта подсудимый кухонными ножами нанёс удары двум потерпевшим по различным частям тела. В результате полученных повреждений потерпевшие скончались на месте происшествия в короткий промежуток времени. Мотивом конфликта, по словам подсудимого, стала попытка потерпевших забрать у него телефон.

В общей сложности эксперты насчитали на телах жертв 19 травмирующих воздействий. Следствием проведен значительный объем следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Несмотря на попытки подсудимого избежать ответственности и доказать версию самообороны, собранные следствием доказательства легли в основу обвинительного приговора. Подсудимый признан виновным и осужден к наказанию в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.