05.07.2022
19:47
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Судебная хроника

Житель Якутска получил 17 лет колонии за двойное убийство

Следователи СО по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) собрали доказательства виновности жителя Якутска, который признан виновным в убийстве двух лиц.
Следствием и судом установлено, что в октябре 2021 года после совместного распития спиртных напитков в квартире дома, расположенного на территории г. Якутска, в результате возникшего конфликта подсудимый кухонными ножами нанёс удары двум потерпевшим по различным частям тела. В результате полученных повреждений потерпевшие скончались на месте происшествия в короткий промежуток времени. Мотивом конфликта, по словам подсудимого, стала попытка потерпевших забрать у него телефон.
В общей сложности эксперты насчитали на телах жертв 19 травмирующих воздействий. Следствием проведен значительный объем следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Несмотря на попытки подсудимого избежать ответственности и доказать версию самообороны, собранные следствием доказательства легли в основу обвинительного приговора. Подсудимый признан виновным и осужден к наказанию в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба СУ СК России по Республике Саха (Якутия)

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