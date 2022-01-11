Житель Якутска ответит за надругательство, повлекшее смерть девушки-сироты

Следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) завершено расследование уголовного дела по обвинению 54-летнего жителя города Якутска в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 4 ст. 132 УК РФ – насильственные действия сексуального характера, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего, и ч. 4 ст. 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Следствием установлено, что в октябре 2013 года обвиняемый после совместного распития спиртного со знакомой 29-летней девушкой совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера, после чего на почве неприязненных отношений нанес удар в живот. Потерпевшая была доставлена в медицинское учреждение, где скончалась.

Обвиняемый скрылся и был объявлен в федеральный розыск.

Расследование уголовного дела неоднократно приостанавливалось, и в целях раскрытия преступления, проведения дополнительных следственных и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы, изобличающих обвиняемого, следственным отделом по г. Якутску неоднократно проводились межведомственные совещания совместно с уголовным розыском и СК. В результате систематических и непрерывных оперативно-розыскных мероприятий и наступательных следственных действий добыты объективные доказательства, изобличающие обвиняемого.

В ходе реализации оперативной информации оперативниками ОУР ОРППЛ МУ МВД России «Якутское» в сентябре 2021 года мужчина был задержан, доставлен к следователю СКР и допрошен в качестве обвиняемого. Под тяжестью представленных ему объективных доказательств вину в совершении вышеуказанных преступлений он признал и дал подробные показания.

10 января 2022 года уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.