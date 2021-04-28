Житель Якутска осужден за поддельную медсправку

Прокуратура Якутска поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя города. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ (незаконное приобретение и использование заведомого поддельного официального документа).

В суде с учетом представленных государственным обвинителем доказательств установлено, что подсудимый, являясь работником городской коммунальной службы, с целью избежания увольнения за прогул, приобрел у неустановленного лица, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, заведомо поддельную медицинскую справку, освобождающую от служебных обязанностей.

Для введения в заблуждение работодателя, обвиняемый предъявил фиктивную справку, подтверждающую уважительность причины отсутствия на рабочем месте. Ввиду возникших сомнений в достоверности справки, работодателем запрошена информация из медицинской организации, которой факт обращения за медицинской помощью не подтвержден и по результатам служебной проверки работник уволен из организации.

По результатам рассмотрения уголовного дела суд приговорил мужчину к 5 месяцам ограничения свободы, установив ограничения, связанные с исполнением наказания.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.