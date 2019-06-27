Житель Якутска ограбил проигнорировавших его девушек

Житель Якутска предстал перед судом по обвинению в грабеже: он напал на двух девушек, сообщается на сайте городского суда.

Инцидент произошел в марте на ул. Курашова.

«А., находясь в состоянии алкогольного опьянения, увидев незнакомых девушек К. и Р., пытаясь познакомиться, заговорил с ними, но потерпевшие прошли дальше. Тогда у подсудимого А. внезапно возник корыстный умысел. Он подошел сзади к К., повалил ее на землю, после чего, дернув за капюшон куртки, повалил на землю стоявшую рядом Р. Затем А. нанес потерпевшим не менее 2 ударов, вырвал из рук К. сумку и с похищенным имуществом скрылся», — сказано в релизе суда.

Подсудимый признал вину, вернул вещи потерпевшей, принес им извинения. Кроме того, суд учел молодой возраст, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, положительную характеристику с места учебы, отсутствие претензий со стороны потерпевших. 20 июня его приговорили к двум годам одному месяцу условного лишения свободы с испытательным сроком на 1 год.