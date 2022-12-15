Житель Якутска обманул доверчивых знакомых на сумму более 61 млн

В Якутии в суд передано уголовное дело о хищении более 61 млн рублей у граждан под предлогом займов.

Следственной частью СУ МВД России «Якутское» окончено расследование уголовного дела по обвинению 28-летнего жителя города Якутска в мошенничестве в отношении 19 жителей республики. Общая сумма причинённого ущерба составила более 61 миллиона рублей.

По версии следствия, аферист подыскивал через знакомых людей, готовых дать ему денежные займы. При этом он обещал вернуть долг с процентами. Потерпевшим он рассказывал, что у него есть крупная сумма денег в южнокорейском банке, якобы заработанная им на криптовалюте, и он ожидает перевода своего состояния с иностранного счёта. В качестве доказательств показывал поддельные выписки из финансовой организации, писал расписки.

Общение с кредиторами, как правило, происходило при личной встрече. При этом граждане настолько верили ему, что отдавали не только личные сбережения, но и брали кредиты в банках. Таким способом он обманул 17 человек.

Ещё две жертвы мошенника были обмануты иначе. Так, одному из потерпевших злоумышленник сообщил, что разработал приложение, на которое имеется покупатель в Южной Корее, и предложил вложиться в его бизнес-проект. В надежде на выгодную инвестицию мужчина передал компаньону 600 тысяч рублей наличными. После этого обвиняемый убедил его оформить кредит на 2,5 миллиона рублей и передать ему заёмные средства для продвижения вымышленного веб-продукта.

А вот у знакомого своего одноклассника он похитил почти 7 миллионов рублей, которые взял взаймы под предлогом уплаты комиссии за международные переводы. Мужчина вместе с супругой взяли два кредита в банках, заняли деньги у родственников, также отдали ему деньги от продажи автомобиля.

На самом деле никакого приложения он не создавал, полученные деньги возвращать не собирался, а тратил на букмекерские ставки и личные нужды. Противоправная деятельность афериста была пресечена сотрудниками уголовного розыска МУ МВД России «Якутское» совместно с оперативниками УФСБ России по Республике Саха (Якутия).

Следователем установлено 20 эпизодов противоправной деятельности обвиняемого и приняты меры по возмещению части ущерба потерпевшим. В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.