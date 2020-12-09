Житель Якутска несколько дней пил и ел в баре бесплатно

В отдел полиции №1 МУ МВД России «Якутское» поступило сообщение о хищении из бара. В ходе очередной ревизии работники заведения обнаружили недостачу в общей сумме более 83 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что к хищению причастен один из посетителей бара — ранее судимый за кражу 19-летний молодой человек.

Установлено, что подозреваемый в течение нескольких дней посещал данное заведение и покупал алкоголь с закусками, оплачивая свои покупки через перевод денежных средств.

Злоумышленник показывал работником бара на своём смартфоне заранее подготовленное поддельное изображение чека с якобы успешной операцией по переводу денег, а в действительности никаких средств не переводил. Таким образом, он обманным путем, вводя работников заведения в заблуждение, похитил более 83 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.