Житель Якутска не поверил мошенникам и сохранил свои деньги

Не прекращаются попытки бесконтактных хищений денежных средств у жителей республики. Сегодня финансовая грамотность, осведомленность о способах и схемах мошенников и внимание к своим персональным данным в сети является основой для защиты от киберпреступности.

К нам обратился житель Якутска, который рассказал, как мобильные аферисты попытались его обмануть.

Вечером поступил звонок с неизвестного номера. Мужчина представился сотрудником ВТБ банка, и сообщил, что из Перми пытаются оформить на его имя кредит. И уточнил: Вы совершали эти действия? Получив отрицательный ответ, якобы сотрудник банка предложил заблокировать действия мошенника и отправить протокол о мошеннических действиях в другие банки. Объяснив тем, что данные потерпевшего оказались в руках сторонних третьих лиц. И уточнился в каких банках он является клиентом.

После чего, через 2 минуты поступил звонок уже из Сбербанка. Девушка задала вопросы о наличии карт и денежных средств на них. Получив ответы, попросила оставаться на линии в течение минуты. Якобы для определения программистами Сбербанка о мошеннических действиях на онлайн приложении Сбербанка. Но, когда мужчина дал им дал понять о том, что он знает, кто они на самом деле. Оператор скинула трубку. Отметим, что звонки якобы из двух разных банков поступали с одного и того же номера.

Уважаемые жители Якутии! Если вам звонили мошенники, а вы записали разговор, проявили бдительность и не попались на их уловки, то поделитесь с нами вашими историями, отправив на электронную почту: mvdsakha@yandex.ru. А мы в свою очередь опубликуем их в цикле историй «Их не смогли обмануть мошенники».

Призываем всех жителей республики брать пример с бдительных граждан!