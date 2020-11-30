Житель Якутска натворил дел

В дежурную часть отдела полиции №1 МУ МВД России «Якутское» обратилась местная жительница. Женщина пояснила полицейским, что неизвестный повредил её автомобиль — на кузове имеются множественные вмятины, и повреждена краска. Заявленные материальный ущерб составил 14 000 рублей.

В ходе оперативных мероприятий участковые уполномоченные полиции установили, что к повреждению имущества причастен 31-летний сосед потерпевшей, с которым ранее у неё были конфликты.

Выяснилось, что злоумышленник ночью в состоянии алкогольного опьянения металлической трубой нанёс несколько ударов по кузову автомобиля потерпевшей, после чего скрылся.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.167 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.