Житель Якутска нашел карточку

В отдел полиции №4 МУ МВД России «Якутское» обратилась горожанка.

Она рассказала полицейским, что стала получать смс-оповещения о списании с платёжной карты денежных средств. Проверив сумку, она не обнаружила свою карточку на месте и обратилась в полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими был установлен подозреваемый. Им оказался 35-летний житель Якутска. Злоумышленник был задержан и доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания. Выяснилось, что банковскую карту он нашел на улице, после чего решил воспользоваться ею и оплатить все свои покупки на общую сумму 5 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159.3 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество с использованием электронных средств платежа».