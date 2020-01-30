Житель Якутска набросился на ДПС-ника

Житель Якутска набросился на сотрудника ДПС, который хотел составить на него протокол за переход проезжей части в неустановленном месте.

Следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) расследовано уголовное дело в отношении 29-летнего жителя города Якутска, который обвинялся в применении насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

Следствием установлено, что 23 декабря 2020 года мужчина перешел проезжую часть дороги в неположенном месте в районе дома № 8 улицы Строителей.

В это время мимо проезжал автопатруль ДПС, который осуществлял патрулирование дорожной обстановки в указанном районе города. Экипаж патруля заметил допущенное нарушение, и один из сотрудников ДПС, разъяснив его суть, предложил мужчине проследовать в салон автомашины для составления административного протокола.

Однако мужчина отказался выполнить законное требование полицейского и нанес сотруднику ГИБДД несколько ударов руками и ногами в голову, туловище, а также верхние и нижние конечности, и попытался скрыться.

Для прекращения противоправных действий в отношении него была применена физическая сила и спецсредства. Инспекторы ДПС поместили мужчину в патрульный автомобиль, где составили административный протокол за нарушение требований правил дорожного движения, после чего доставили в Следственный комитет, где в отношении него было возбуждено уголовное дело.

Следует отметить, что в ходе предварительного расследования мужчина в полном объеме признал вину в совершенном преступлении, принес личные извинения сотруднику ГИБДД, а также направил письменные извинения в адрес Управления ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия).

Обвиняемый ходатайствовал о назначении ему меры уголовного принуждения в виде судебного штрафа.

Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.