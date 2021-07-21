Житель Якутска может выиграть миллион от Рената Агзамова

На «Пятнице!» стартовал пятый сезон самого сладкого реалити-шоу «Кондитер» с «королем тортов» и звездным кондитером Ренатом Агзамовым. Кулинары-любители и профессиональные пекари начали кулинарное соревнование за титул лучшего кондитера страны и крупный денежный приз — один миллион рублей.

Среди участников нового сезона и претендентов на победу оказался 40-летний Александр Яцентюк из Якутска. Он прошел масштабный кастинг, чтобы представить на суд Агзамова свой десерт и попробовать доказать, что достойна выиграть.

На встречу с «королем тортов» и членами жюри Александр привез торт по собственному рецепту. Удалось ли жителю Якутска достойно представить свой десерт, выполнить все задания и попасть в финал шоу, можно увидеть уже сегодня, 20 июля, в 19:00 на телеканале «Пятница!».